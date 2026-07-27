15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Чичарито продолжит карьеру в США — Романо

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Чичарито продолжит карьеру в США — Романо
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, в ближайшее время пополнит состав американского клуба «Атлетико Даллас» из дивизиона ЮСЛ Чемпионшип. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Переход Чичарито стал первым в истории «Атлетико Даллас» — это новая франшиза ЮСЛ, которая планирует дебютировать в лиге в 2028 году. Футболист начнёт выступать за команду с 2027 года, но уже сейчас он будет участвовать в развитии клуба.

Напомним, что экс-игрок сборной Мексики выступал за европейские клубы с 2010 по 2020 год, в том числе за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, леверкузенский «Байер» и «Севилью».

ЮСЛ Чемпионшип является вторым по силе дивизионом США после МЛС, однако между этими лигами нет системы повышения и понижения в классе.

Материалы по теме
Фото
41-летний экс-игрок сборной Франции Вальбуэна перешёл в клуб второго дивизиона Мальты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android