Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Чичарито продолжит карьеру в США — Романо

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, в ближайшее время пополнит состав американского клуба «Атлетико Даллас» из дивизиона ЮСЛ Чемпионшип. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Переход Чичарито стал первым в истории «Атлетико Даллас» — это новая франшиза ЮСЛ, которая планирует дебютировать в лиге в 2028 году. Футболист начнёт выступать за команду с 2027 года, но уже сейчас он будет участвовать в развитии клуба.

Напомним, что экс-игрок сборной Мексики выступал за европейские клубы с 2010 по 2020 год, в том числе за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, леверкузенский «Байер» и «Севилью».

ЮСЛ Чемпионшип является вторым по силе дивизионом США после МЛС, однако между этими лигами нет системы повышения и понижения в классе.