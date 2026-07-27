Мальдини и Леонардо решили покинуть сборную Италии через 10 дней после назначения — Романо

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть сборную Италии через 10 дней после назначения, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Решение покинуть проект было принято из-за того, что президент FIGC Джованни Малаго был против назначения Андреа Пирло новым главным тренером сборной Италии. Президент не одобрил Пирло из-за его связей с российскими букмекерами. Мальдини и Леонардо хотели видеть на посту наставника национальной команды только Пирло.

Ранее сообщалось, что Пирло был главным претендентом на вакантную должность наставника сборной Италии, но его кандидатура была отвергнута. Сам Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.