«Парня надо немного спустить на землю». Арбитр Федотов — о судье матча «Зенита» и «Акрона»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о главном арбитре матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Акроном» и «Зенитом» Андрее Прокопове. Победу в этой встрече одержал «Зенит» со счётом 5:0.

«Несложная игра для Прокопова, поувереннее он стал. Иногда даже начинает застаиваться — где-то под мяч попадает, не успевает отскочить. Уверенность, которая перерастает в самоуверенность. Это работа для департамента, надо парня немного спустить на землю. Но в целом Прокопов начинает матереть, появляется небольшая наглость. Когда проявляешь её лицом к лицу, футболисты это принимают, у Прокопова это получается. Раз контролирует — я только за. Лучше быть таким, чем молча ходить и всё глотать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.