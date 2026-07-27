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«Парня надо немного спустить на землю». Арбитр Федотов — о судье матча «Зенита» и «Акрона»

«Парня надо немного спустить на землю». Арбитр Федотов — о судье матча «Зенита» и «Акрона»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о главном арбитре матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Акроном» и «Зенитом» Андрее Прокопове. Победу в этой встрече одержал «Зенит» со счётом 5:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Несложная игра для Прокопова, поувереннее он стал. Иногда даже начинает застаиваться — где-то под мяч попадает, не успевает отскочить. Уверенность, которая перерастает в самоуверенность. Это работа для департамента, надо парня немного спустить на землю. Но в целом Прокопов начинает матереть, появляется небольшая наглость. Когда проявляешь её лицом к лицу, футболисты это принимают, у Прокопова это получается. Раз контролирует — я только за. Лучше быть таким, чем молча ходить и всё глотать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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