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«Челси» хочет подписать Хендерсона, 12 лет игравшего за «Ливерпуль» — Романо

«Челси» хочет подписать Хендерсона, 12 лет игравшего за «Ливерпуль» — Романо
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«Челси» интересуется полузащитником «Брентфорда» Джорданом Хендерсоном. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, «синие» являются главными претендентами на подписание хавбека. Футболист может покинуть «пчёл» без выплаты компенсации клубу, несмотря на условия трудового договора, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года. Сам полузащитник готов к возможному трансферу.

Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». На взрослом уровне полузащитник выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год, завоевав в составе команды ряд трофеев. В послужном списке хавбека также есть «Ковентри Сити», «Аль-Иттифак» и «Аякс».

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