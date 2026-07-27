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«Нижний Новгород» выкупит Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике» — источник

«Нижний Новгород» выкупит Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике» — источник
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«Нижний Новгород», выступающий в Лиге Pari, выкупит голкипера Евгения Латышонка у «Зенита» и отдаст его в аренду калининградской «Балтике», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата», знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей.

Латышонок уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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