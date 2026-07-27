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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Ахмат»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Ахмат»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Локомотивом» и «Ахматом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Сложная игра, базовая оценка — 8,5. По рейтингу департамента Левников — лучший арбитр. Уровень свой он доказал, показал хорошее судейство. Давили и игроки, и тренеры. Но всё аккуратно, не стал Левников удалять Черчесова за метания зонтами. Всё по-футбольному, все остались довольны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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