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КАМАЗ — Ротор: результат матча 27 июля, счёт 0:2, Первая лига 2026/2027

«Ротор» переиграл «КАМАЗ» в 3-м туре Первой лиги
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Окончен заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Победу со счётом 2:0 одержала команда из Волгограда. Встреча состоялась на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступил Роман Сафьян из Москвы.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
27 июля 2026, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Эльдарушев – 11'     0:2 Симонян – 54'    

На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 54-й минуте Артём Симонян удвоил преимущество команды из Волгограда.

После этой игры «КАМАЗ» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, у команды нет набранных очков. «Ротор» с шестью очками располагается на шестой строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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