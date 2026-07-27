«Ротор» переиграл «КАМАЗ» в 3-м туре Первой лиги

Окончен заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Победу со счётом 2:0 одержала команда из Волгограда. Встреча состоялась на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступил Роман Сафьян из Москвы.

На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 54-й минуте Артём Симонян удвоил преимущество команды из Волгограда.

После этой игры «КАМАЗ» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, у команды нет набранных очков. «Ротор» с шестью очками располагается на шестой строчке.