Гурцкая дал определение Кривцову после матча 1-го тура РПЛ, сравнив его со Сперцяном
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Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая дал определение полузащитнику «Краснодара» Никите Кривцову, сравнив его с экс-футболистом южного клуба Эдуардом Сперцяном после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Быки» одержали победу над казанским «Рубином» со счётом 3:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
«Кривцов — рок-н-ролльщик. Он умеет рисковать, от него можно ждать феерии. Эдик был более системный, отличник», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Кривцов вышел в стартовом составе своего клуба и провёл полный матч. На 53-й минуте футболист отметился забитым голом с передачи форварда Хуана Боселли.
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