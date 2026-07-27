Гурцкая дал определение Кривцову после матча 1-го тура РПЛ, сравнив его со Сперцяном

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая дал определение полузащитнику «Краснодара» Никите Кривцову, сравнив его с экс-футболистом южного клуба Эдуардом Сперцяном после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Быки» одержали победу над казанским «Рубином» со счётом 3:1.

«Кривцов — рок-н-ролльщик. Он умеет рисковать, от него можно ждать феерии. Эдик был более системный, отличник», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Кривцов вышел в стартовом составе своего клуба и провёл полный матч. На 53-й минуте футболист отметился забитым голом с передачи форварда Хуана Боселли.