Кононов отметил игру нападающего «Краснодара» Боселли в матче с «Рубином»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил игру нападающего «быков» Хуана Боселли в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином» (3:1).

«Приятно было смотреть, как «Краснодар» комбинировал и создавал опасные моменты у ворот соперника в матче с «Рубином». Боселли провёл хорошую игру — наверное, этого от него и ожидают. Если игрок чувствует, что в клубе в него верят, он будет отдавать все силы. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий и Мурад Олегович Мусаев знают его потенциал и уверены, что он раскроет себя ещё больше в последующих играх», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.