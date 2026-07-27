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Кононов отметил игру нападающего «Краснодара» Боселли в матче с «Рубином»

Кононов отметил игру нападающего «Краснодара» Боселли в матче с «Рубином»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил игру нападающего «быков» Хуана Боселли в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином» (3:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«Приятно было смотреть, как «Краснодар» комбинировал и создавал опасные моменты у ворот соперника в матче с «Рубином». Боселли провёл хорошую игру — наверное, этого от него и ожидают. Если игрок чувствует, что в клубе в него верят, он будет отдавать все силы. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий и Мурад Олегович Мусаев знают его потенциал и уверены, что он раскроет себя ещё больше в последующих играх», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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