Кононов отметил игру нападающего «Краснодара» Боселли в матче с «Рубином»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил игру нападающего «быков» Хуана Боселли в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином» (3:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
«Приятно было смотреть, как «Краснодар» комбинировал и создавал опасные моменты у ворот соперника в матче с «Рубином». Боселли провёл хорошую игру — наверное, этого от него и ожидают. Если игрок чувствует, что в клубе в него верят, он будет отдавать все силы. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий и Мурад Олегович Мусаев знают его потенциал и уверены, что он раскроет себя ещё больше в последующих играх», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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