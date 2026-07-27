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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 27 июля

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 27 июля
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В понедельник, 27 июля, состоялся заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результаты матчей Первой лиги на 27 июля:

«КАМАЗ» – «Ротор» — 0:2.

«Нижний Новгород» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав девять очков. «Уфа», костромской «Спартак» и московское «Торпедо» имеют в активе по семь очков и располагаются со второго по четвёртое места соответственно. В зоне вылета находятся «Ленинградец», набравший одно очко, а также «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск», у которых нет набранных очков.

4-й тур Первой лиги стартует 1 августа.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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