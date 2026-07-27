Результаты матчей 3-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 27 июля, завершился 3-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 3-го тура Первой лиги:

25 июля, суббота:

«Волга» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Челябинск» — «Нижний Новгород» — 1:2;

«Текстильщик» — «Спартак» Кострома — 0:0.

26 июля, воскресенье:

«Енисей» – «Велес» — 4:1;

«Уфа» – «СКА-Хабаровск» — 1:0;

«Ленинградец» – «Урал» — 0:0;

«Торпедо» Москва – «Шинник» — 1:1;

«Сочи» – «Арсенал» Тула — 5:0.

27 июля, понедельник:

«КАМАЗ» – «Ротор» — 0:2.

По итогам 3-го тура первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», у которого девять очков. В топ-4 также входят «Уфа», костромской «Спартак» и московское «Торпедо», набравшие по семь очков. Замыкают турнирную таблицу «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск», у которых нет набранных очков.