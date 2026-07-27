15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 3-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Результаты матчей 3-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Комментарии

В понедельник, 27 июля, завершился 3-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 3-го тура Первой лиги:

25 июля, суббота:

«Волга» — «Нефтехимик» — 2:0;
«Челябинск» — «Нижний Новгород» — 1:2;
«Текстильщик» — «Спартак» Кострома — 0:0.

26 июля, воскресенье:

«Енисей» – «Велес» — 4:1;
«Уфа» – «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Ленинградец» – «Урал» — 0:0;
«Торпедо» Москва – «Шинник» — 1:1;
«Сочи» – «Арсенал» Тула — 5:0.

27 июля, понедельник:

«КАМАЗ» – «Ротор» — 0:2.

По итогам 3-го тура первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», у которого девять очков. В топ-4 также входят «Уфа», костромской «Спартак» и московское «Торпедо», набравшие по семь очков. Замыкают турнирную таблицу «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск», у которых нет набранных очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Тренер «Торпедо» прокомментировал жёлтую карточку, показанную ему в матче с «Шинником»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android