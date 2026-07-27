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«Думаю, сделка состоится». Пардью — о возможном переходе Винисуса в «Арсенал»

«Думаю, сделка состоится». Пардью — о возможном переходе Винисуса в «Арсенал»
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Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас» Алан Пардью поделился мнением о возможном переходе нападающего Винисуса Жуниора из «Реала» в «Арсенал».

«Это было бы потрясающее приобретение. Думаю, сделка состоится. Так считаю, потому что у Винисиуса непростые отношения с Жозе Моуринью, а ещё у него остался год по контракту. В «Реале» уже давно пытаются убедить Винисиуса подписать новое соглашение.

Если задуматься о другой стороне медали, о новых чемпионах Премьер-лиги… Винисиус окажется в Лондоне, а не в Ньюкасле или Манчестере. Он смог бы играть за чемпионов. Клуб предоставит ему дом в Риджентс-парке, он смог бы прилетать и улетать с семьёй по своему желанию, ведь у него будет достаточно возможностей для этого. Думаю, это заманчивое предложение», — приводит слова Пардью talkSPORT.

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