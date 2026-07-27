15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Оренбург» — «Ростов»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Оренбург» — «Ростов»
Комментарии

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Оренбургом» и «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47'     1:1 Куль – 84'     2:1 Касаджиков – 90+4'    
Удаления: Савельев – 49' / нет

«Новикову тоже достался сложный матч. Много жёлтых карточек, но все — по делу. Где-то нивелировал в разговорах.

На 36-й минуте — пограничный момент, если сравнивать с Боселли. Разница в том, что в Казани не было борьбы за мяч и пошёл амплитудный удар по лицу. А здесь Савельев выпрыгнул вверх, отставил руку, не успел выпрямиться — и произошёл контакт с защитником. Принцип преимущества Новиков не показывал, второй ассистент фола не фиксировал. Но по итогу увидели кровь и свистнули, вызвали врачей и показали Савельеву жёлтую. Здесь бы послушать коммуникацию, учитывая, что мяч оставался у «Оренбурга». Департаменту стоит объяснить Новикову: да, позиция хорошая, но такие решения надо принимать быстрее. Пускай даже покажешь жёлтую, а там красная — VAR поможет. Важно не пропускать моменты. Эпизод пограничный, судьи показали жёлтую, для меня это правильное решение. Добавил здесь Новикову 0,1 балла. Корявенько, но всё же разобрался — поддержим молодого арбитра.

На 49-й минуте Новиков показал вторую жёлтую Савельеву за грубую игру. Игрок «Оренбурга» попал ногой в голову сопернику — здесь даже не имеет значения, что он почти успел сыграть в мяч. Правильное и самостоятельное решение арбитра.

На 71-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Ростова» и продолжил игру. Мяч попал защитнику в руку, но она находилась внизу и была прижата, поэтому считается ненаказуемой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Попади Умяров по лицу — арбитру было бы некуда деваться». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Попади Умяров по лицу — арбитру было бы некуда деваться». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android