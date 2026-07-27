Экс-защитник «Манчестер Сити» Стоунз дал согласие на переход в «Интер» — Ди Марцио

Экс-защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз дал устное согласие на переход в «Интер», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Дата медицинских осмотров ещё не назначена, стороны официально готовы оформить соглашение. Речь идёт о двухлетнем контракте с зарплатой в € 4 млн за сезон.

В минувшем сезоне-2025/2026 Джон Стоунз принял участие в 18 матчах во всех турнирах за «Манчестер Сити». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Англичанин выступал за «горожан» с 2016 года, успев выиграть за это время шесть титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.