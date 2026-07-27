«Однажды «синий» — «синий» навсегда». Кукурелья попрощался с болельщиками «Челси»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья в социальной сети X опубликовал пост, в котором попрощался с болельщиками «Челси». Футболист ранее перешёл в «Реал».

«Привет, «синие». После четырёх совместных лет пришла пора прощаться. Я долго размышлял о времени, которое мы провели вместе. Я прибыл в клуб будучи молодым человеком с мечтами о титулах и игре в Лиге чемпионов. Да, у нас были и непростые времена. Но вместе благодаря трудолюбию смогли всё изменить. Благодарен клубу и тем ожиданиям, которые позволили мне стать лучше.

Сейчас с уверенностью могу заявить, что Лондон всегда будет моим домом, а вы навсегда останетесь частью моей истории. Всегда буду помнить ваши песни про меня, особенные вечера на «Стэмфорд Бридж» и трофеи, которые я выиграл с вашей эмблемой на груди, ощущая любовь и поддержку.

Покидаю клуб как мужчина. Я достиг многого, за что благодарен вам. Тренерскому штабу хочу сказать спасибо за все советы. Одноклубникам — за то, что мы прошли через многое вместе. Всему персоналу Кобхэма — за уют, который они создали.

Очень хочу видеть «Челси» на вершине — именно там вы и заслужили находиться. Однажды «синий» — «синий» навсегда», — сказано в публикации Кукурельи.