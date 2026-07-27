Аршавин: Бориско надо продавать. Ничего не случится, если «Балтика» займёт 10-е место

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что «Балтике» следует продать голкипера Максима Бориско в ЦСКА.

«Кошкин, Любаков… Например, потеря Андраде для них более значима, чем потеря Бориско. Я с Андреем Викторовичем [Талалаевым] разговаривал, он мне тоже рекламировал Бориско, что он в каждом матче тащит. Но считаю, что «Балтика» с приемлемым вратарём и той же обороной так же бы играла. Так что Бориско надо уверенно продавать и вообще не думать. Ничего не случится, если «Балтика» займёт 10-е место», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей.