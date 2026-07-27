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Аршавин выразил отношение к ситуации с угрозами арбитру после матча «Рубин» — «Краснодар»

Аршавин выразил отношение к ситуации с угрозами арбитру после матча «Рубин» — «Краснодар»
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин выразил отношение к ситуации с угрозами арбитру после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин» (3:1). Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«Если его послали на три буквы, это можно и пропустить. А если ему сказали: «У тебя дети есть? Учатся в той-то школе». Разница есть? Могут быть разные ситуации. Это просто регламентная фраза (запись об инциденте в протоколе. – Прим. «Чемпионата»). В этом плане я на стороне арбитра», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее сообщалось, что после окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду.

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