Аршавин выразил отношение к ситуации с угрозами арбитру после матча «Рубин» — «Краснодар»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин выразил отношение к ситуации с угрозами арбитру после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин» (3:1). Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

«Если его послали на три буквы, это можно и пропустить. А если ему сказали: «У тебя дети есть? Учатся в той-то школе». Разница есть? Могут быть разные ситуации. Это просто регламентная фраза (запись об инциденте в протоколе. – Прим. «Чемпионата»). В этом плане я на стороне арбитра», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее сообщалось, что после окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду.