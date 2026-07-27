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L’Équipe передал позицию «ПСЖ» по Диоманду с укором в адрес «Реала»

L’Équipe передал позицию «ПСЖ» по Диоманду с укором в адрес «Реала»
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Авторитетное французское издание L’Équipe раскрыло позицию «Пари Сен-Жермен» по поводу ожидаемого перехода нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда в «Реал» Мадрид. Ранее сообщалось об интересе парижан к футболисту.

«РБ Лейпциг» запрашивал безумные деньги за футболиста, у которого есть талант, но который ещё год назад выступал во втором испанском дивизионе. Мы не намерены тратить бешеные суммы лишь потому, что один клуб устроил шоу. Это многое говорит о том, что сейчас происходит в «Реале», — приводит издание позицию клуба.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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