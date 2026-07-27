«Горжусь, что внёс свой вклад». Президент ФИФА Инфантино ответил на критику ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику чемпионата мира 2026 года, призвав к нераспространению ненависти.

«Всем, кто пропустил нашу прекрасную игру, эмоции, праздники, смех, слёзы и радость. Всем, кто пропустил, как дети, младенцы, родители, бабушки и дедушки собрались вместе ради прекрасной игры. Прошу прощения, что матчи закончились, что вы пропустили всю эту радость и единение. Простите, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что пропустили всё это.

Тем, кто сидит со своими ручками и бумагами, за своими экранами, распространяя ненависть и лживые слухи, хочу сказать, пока вы отсиживаетесь, мы в ФИФА находимся на передовой, организуем, усердно трудимся и проводим лучшее шоу в мире. Пока вы прячетесь, мы исследуем улицы Канады, Мексики и Соединённых Штатов, общаемся с фанатами, взаимодействуем с людьми и обеспечиваем безопасность каждого. Пока вы разделяете, мы объединяем. Люди объединились семьями, как болельщики, как единое целое.

Этот чемпионат мира прославил человечество в лучших его проявлениях. Мы видели, как команды из малых стран с гордостью играли в самых престижных матчах. Они были уверены в себе, действовали как профессионалы и заставляли свои страны гордиться. Самое главное — они дали надежду на то, что каждый может быть частью мира и добиваться успеха в игре, независимо от того, откуда он родом. Мы все равны — болельщики, игроки и просто люди. Мы в ФИФА испытываем невероятную гордость и эмоции, наблюдая за этими моментами любви, радости и единства.

Те, кто тратит своё время и силы на ненависть к нам, пожалуйста, уделите минутку размышлениям, медитации, молитве или посмотрите матч и понаблюдайте за лицами, за глазами, за эмоциями. Потому что только наша прекрасная игра может создать такое необыкновенное шоу, где все становятся единым целым и воссоединяются.

Наконец, я, как президент ФИФА, невероятно горжусь тем, что внёс свой вклад в это шоу, пусть и небольшой. Это прекрасное чувство! С большой любовью ко всем», – говорится в обращении Инфантино на официальном сайте ФИФА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).