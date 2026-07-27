Нападающий Харви Барнс продлил контракт с «Ньюкасл Юнайтед»

Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Харви Барнсом.

Футболист подписал с клубом долгосрочный трудовой договор, срок действия которого не уточняется.

«Очень приятно подписать новый контракт так рано, до начала нового сезона. Это было невероятное путешествие, рад, что оно продолжится. Когда я только пришёл в клуб, сразу понял, насколько это особенное место, а после трёх лет здесь я убедился в этом ещё больше. Мне нравится здесь всё — город, стадион, люди — очень рад продлить здесь своё пребывание. В последние несколько лет я уже почувствовал вкус успеха и пережил несколько действительно особенных моментов с этой командой. Мы все хотим большего, хочу быть ключевым игроком, который поможет продвинуть клуб вперёд», — приводит слова Барнса пресс-служба английского клуба.

Харви Барнс выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с 2023 года, за это время он принял участие в 120 матчах команды, в которых забил 30 голов и отдал 14 ассистов.