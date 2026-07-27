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Аршавин назвал лучшего игрока «Спартака» при Карседо, удивившись его возрасту

Аршавин назвал лучшего игрока «Спартака» при Карседо, удивившись его возрасту
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал полузащитника Романа Зобнина лучшим игроком в составе красно-белых при главном тренере Хуане Карлосе Карседо. При этом Аршавин удивился возрасту полузащитника московского клуба.

— Для меня лучший игрок при Карседо — это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! Он в прошлом году стал играть, причём не на своей позиции. После закисления лет на пять-шесть, как будто бочку открыли и пузырьки пошли. С нового года здорово очень играет.

— При этом ему всего 32.
— 32? Слышал, что перед этим сезоном он говорил: «Если меня «Спартак» не продлит, я играть не буду». Думал, ему больше 35, если честно, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых футболист провёл 310 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 22 результативные передачи.

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