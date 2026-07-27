Аршавин допустил, что Андрей Касаджиков будет выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах нападающего Андрея Касаджикова выступать за сине-бело-голубых в будущем. На данный момент футболист клуба с берегов Невы на правах аренды играет за «Оренбург». В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ростовом» (2:1) игрок забил гол и отдал голевую передачу.

«Если у Андрея Касаджикова всё сложится, он будет игроком «Зенита» со следующего сезона. Честно, я думал, что его и в этом году был смысл оставлять, просто выпусти его несколько раз на место Мостового и посмотри — тянет или нет. Но выбрали такую схему: он продлил контракт с «Зенитом» — и ушёл. Всё, что он мог дать «Зениту‑2», он дал.

Гол, который забил «Ростову», — это нормальное явление для него. В более простых ситуациях, к сожалению, Андрей иногда теряется и не знает, как завершить. Ты забиваешь такой бомбовый гол в Премьер‑Лиге — и теперь будет большое внимание. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку. Характер у него есть», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».