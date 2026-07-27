«Он же не тупой». Гурцкая рассказал о ситуации с продлением контракта Барко со «Спартаком»

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая поделился информацией о ситуации с продлением контракта полузащитника Эсекьеля Барко с московским «Спартаком».

«Он **** голову «Спартаку». Барко по-своему прав. Любой большой футболист очень тонко чувствует свою значимость для клуба. Конечно, он выгадывает себе хорошие условия. Живёт на чужбине, понимает, что «Спартак» может эти деньги дать. Он же не тупой, не требует от «Спартака» того, что они не могут сделать. € 4,5 млн Эсекьель просит зарплату, плюс подъёмные и агентские. В чём загвоздка? «Спартак» ведь на всё согласен. Просто они хотят платить агентские и подъёмные каждый год, а он говорит: «Не хочу по году. Хочу всё сразу получить». Потому что Барко понимает, если бы «Спартак» сказал: «Нет, ребят. Эта сумма нам неподъёмна», наверное, переобулся бы. Потому что знаю, как Эсекьель комфортно себя чувствует в России. Точно знаю. Знаю с кем он общается, какие заведения посещает. Ему всё в Москве очень сильно нравится», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.