Экс-нападающий «Аякса» и «Саутгемптона» Тадич перешёл в «НЕК Неймеген»

Бывший нападающий «Аякса» и «Саутгемптона» Душан Тадич пополнил состав клуба «НЕК Неймеген» из чемпионата Нидерландов. Об этом сообщается на официальном сайте команды Эредивизии.

37-летний футболист подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Душан Тадич является воспитанником сербского футбола. Ранее он выступал за «Гронинген», «Твенте», «Саутгемптон», «Аякс» и «Фенербахче». Предыдущей командой серба была «Аль-Вахда» из ОАЭ. Помимо этого, футболист играл за сборную Сербии.

В 42 матчах предыдущего клубного сезона Тадич забил пять голов и отдал 20 результативных передач.