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«Челси» хочет подписать 35-летнего экс-нападающего «МЮ» Уэлбека — Sky Sports

«Челси» хочет подписать 35-летнего экс-нападающего «МЮ» Уэлбека — Sky Sports
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«Челси» активно работает над покупкой 35-летнего нападающего «Брайтон энд Хоув Альбион» Дэнни Уэлбека. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, диалог между клубами проходит в положительном ключе. Контракт Уэлбека с «Брайтоном» действует до лета 2027-го, клуб не намерен препятствовать уходу футболиста при наличии адекватного финансового предложения.

Дэнни Уэлбек является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Арсенал», «Уотфорд» и другие клубы. Цвета «Брайтона» игрок защищает с 2020 года. В 40 матчах прошлого сезона Уэлбек забил 14 голов и отдал два ассиста.

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