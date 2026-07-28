Президент Ла Лиги обратился к Инфантино после публикации, посвящённой хейтерам ЧМ-2026

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино после публикации, посвящённой хейтерам ЧМ-2026. В публикации Инфантино ответил хейтерам на критику чемпионата мира 2026 года, призвав к нераспространению ненависти.

«Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своём аккаунте и на страницах ФИФА.

Никто не оспаривает, что футбол — это эмоции и единство. Но прозрачность, надлежащее управление и подотчётность никогда не являются ненавистью, это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задаёт вопросы, а они отвечают на них.

И ещё одна мысль, Джанни: когда лидер посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чём мы не знаем?» — написал Тебас на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).