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Андрей Аршавин: думаю, Нино останется в «Зените»

Андрей Аршавин: думаю, Нино останется в «Зените»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Нино из команды.

«Судя по тому, как всё складывается, думаю, Нино останется в «Зените». Нино и без Дивеева стал главным защитником «Зенита» в центральной оси. А с приходом Дивеева они в прошлую весну очень здорово зацементировали оборону. «Зенит» перестал пропускать там, где пропускал», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Нино 29 лет, за сине-бело-голубых центральный защитник выступает с января 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 32 матча на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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