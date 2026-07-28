15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о «Локомотиве»: когда нет двигателя, только сумасшедший на месте водителя

Аршавин — о «Локомотиве»: когда нет двигателя, только сумасшедший на месте водителя
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Локомотиве» после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

— Судя по игре, они физически слабо выглядели, потому что везде опаздывали. Практически во всех единоборствах на такт впереди были игроки «Ахмата».

— Общее состояние какое-то пока непонятное.
— С другой стороны, когда у тебя в автомобиле нет двигателя, переднего и заднего колеса, только сумасшедший остаётся на месте водителя, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Аршавин назвал лучшего игрока «Спартака» при Карседо, удивившись его возрасту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android