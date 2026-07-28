Аршавин — о «Локомотиве»: когда нет двигателя, только сумасшедший на месте водителя

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Локомотиве» после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

— Судя по игре, они физически слабо выглядели, потому что везде опаздывали. Практически во всех единоборствах на такт впереди были игроки «Ахмата».

— Общее состояние какое-то пока непонятное.

— С другой стороны, когда у тебя в автомобиле нет двигателя, переднего и заднего колеса, только сумасшедший остаётся на месте водителя, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»