Жерар Пике: «Барса» по-прежнему превосходит «Реал»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике оценил расклад сил в противостоянии сине-гранатовых и «Реала» перед новым сезоном.

«Барса» по-прежнему превосходит мадридский «Реал», на данный момент она сильнее. Победа в двух последних чемпионатах придаёт определённый статус и авторитет, позволяя начинать сезон в качестве фаворита. Однако это ещё предстоит доказать на поле.

Игроки и команда уже адаптировались к нынешнему положению дел. Речь идёт о стабильности — Флик работает с командой уже третий год, а футболисты полностью усвоили формат работы и стиль игры, это даёт им преимущество», — приводит слова Пике Sport.es.

37-летний Пике является воспитанником сине-гранатовых, однако из молодёжной команды сразу же отправился в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года вернулся в стан каталонцев и в общей сложности провёл 616 матчей, в которых отметился 53 мячами и 13 ассистами.