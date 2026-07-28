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Жерар Пике: «Барса» по-прежнему превосходит «Реал»

Жерар Пике: «Барса» по-прежнему превосходит «Реал»
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике оценил расклад сил в противостоянии сине-гранатовых и «Реала» перед новым сезоном.

«Барса» по-прежнему превосходит мадридский «Реал», на данный момент она сильнее. Победа в двух последних чемпионатах придаёт определённый статус и авторитет, позволяя начинать сезон в качестве фаворита. Однако это ещё предстоит доказать на поле.

Игроки и команда уже адаптировались к нынешнему положению дел. Речь идёт о стабильности — Флик работает с командой уже третий год, а футболисты полностью усвоили формат работы и стиль игры, это даёт им преимущество», — приводит слова Пике Sport.es.

37-летний Пике является воспитанником сине-гранатовых, однако из молодёжной команды сразу же отправился в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года вернулся в стан каталонцев и в общей сложности провёл 616 матчей, в которых отметился 53 мячами и 13 ассистами.

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