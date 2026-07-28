«Шумиха важнее компетентности». Сын Пирло — о неназначении отца тренером сборной Италии

Николо Пирло, сын экс-футболиста «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло, обратился к отцу после того, как Итальянская федерация футбола решила не назначать Пирло-старшего на пост главного тренера сборной из-за связи с Россией.

«Бывают моменты, когда разочарование касается не только самого решения. Потому что оно возникает не только из-за решения, но и из-за того, как судят о людях.

Знаю, как сильно ты любишь эту работу, знаю, сколько ты учился, скольким жертвовал и с каким уважением всегда относился ко всем, с кем встречался на своём пути. И я знаю, что ценности, о которых ты говорил, – это не просто слова, ты жил в соответствии с ними.

Из-за этой ситуации испытываю огромную горечь. Не из-за того, что не назначили тренером, потому что это в спорте можно заслужить и потерять. А из-за атмосферы, которая сложилась вокруг человека, который всегда позволял своей работе говорить за себя, не ища легких путей и компромиссов.

Как сыну, а также как парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно видеть всё это. Потому что шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей.

Что бы ни случилось, одно останется неизменным: я горжусь тем, какой ты человек, это для меня гораздо важнее, чем то, каким профессионалом тебя знает весь мир. И ценности, которым ты меня научил, всегда будут иметь больший вес, чем любой титул, мнение или спорный вопрос», – написал Николо Пирло на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность наставника сборной Италии, но его кандидатура была отвергнута из-за контракта с российской букмекерской компанией. Сам Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. На этом фоне технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть свои посты.