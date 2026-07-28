«Вопрос с последствиями травмы должен прекратиться». Маттеус — о карьере Мусиалы

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о влиянии травм на карьеру полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы. Ранее игроку мюнхенцев удалили металлическую пластину из левой стопы. Она была установлена для фиксации кости после тяжёлой травмы, полученной на клубном чемпионате мира.
«Больше не может быть никаких оправданий. В какой-то момент вопрос с последствиями серьёзной травмы, которую Мусиала перенёс более года назад, должен прекратиться. Теперь ему нужно оставить это позади раз и навсегда. Это имеет огромное значение, ведь в противном случае он проведёт много матчей на скамейке запасных, учитывая сильную конкуренцию за место в составе.
Серж Гнабри и Гарри Кейн уже показали, что вместе они работают невероятно здорово. А ещё, как мы знаем, Олисе и Карл способны сыграть в роли «десятки». Венсан Компани сможет найти баланс.
Мусиала показал многообещающие результаты в конце прошлого сезона в «Баварии», у него были обнадёживающие моменты и на чемпионате мира. Но теперь отговорок больше быть не может», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.