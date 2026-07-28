«Вопрос с последствиями травмы должен прекратиться». Маттеус — о карьере Мусиалы

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о влиянии травм на карьеру полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы. Ранее игроку мюнхенцев удалили металлическую пластину из левой стопы. Она была установлена ​​для фиксации кости после тяжёлой травмы, полученной на клубном чемпионате мира.

«Больше не может быть никаких оправданий. В какой-то момент вопрос с последствиями серьёзной травмы, которую Мусиала перенёс более года назад, должен прекратиться. Теперь ему нужно оставить это позади раз и навсегда. Это имеет огромное значение, ведь в противном случае он проведёт много матчей на скамейке запасных, учитывая сильную конкуренцию за место в составе.

Серж Гнабри и Гарри Кейн уже показали, что вместе они работают невероятно здорово. А ещё, как мы знаем, Олисе и Карл способны сыграть в роли «десятки». Венсан Компани сможет найти баланс.

Мусиала показал многообещающие результаты в конце прошлого сезона в «Баварии», у него были обнадёживающие моменты и на чемпионате мира. Но теперь отговорок больше быть не может», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.