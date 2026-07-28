«Реал» сделал Винисиусу встречное предложение на фоне интереса от «Арсенала» — Плеттенберг

Мадридский «Реал» направил вингеру команды Винисиусу Жуниору и его представителям встречное предложение о продлении контракта на фоне интереса к футболисту со стороны лондонского «Арсенала», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

«Реал» надеется достичь соглашения после нескольких месяцев переговоров. Клуб осведомлён об интересе со стороны «Арсенала». Лондонский гранд готовит первое официальное предложение по трансферу вингера.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса со «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Жозе Моуринью выступает против ухода футболиста из клуба, а «Арсенал» готов предложить игроку зарплату более € 468 тыс. в неделю.

Футболист играет за «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.