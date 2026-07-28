Аршавин назвал позицию, которую «Спартаку» нужно усилить за счёт трансферов

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Спартаке» в отношении состава и потенциальных трансферов, которые могли бы усилить команду в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Мощного впечатления «Спартак» не производит, хотя играет хорошо. Если «Спартак» хочет действительно бороться с «Зенитом» за первое место, им нужно купить пару футболистов. В первую очередь, забивного нападающего. Мне нравится Угальде, но он забивает не так уж много. В целом, «Спартак» с приходом Карседо оставляет приятное впечатление по игре, но им нужен кто‑то, кто будет ставить точку в комбинациях», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» разгромил столичную «Родину» (3:0) в домашнем матче. В следующей встрече красно-белые 2 августа сыграют с «Ахматом» в Грозном.