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«Я вижу прекрасно». Никитин заявил, что Карпукас усадит Барриоса на скамейку в «Зените»

«Я вижу прекрасно». Никитин заявил, что Карпукас усадит Барриоса на скамейку в «Зените»
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Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин высказался на фоне перспектив полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса, которого связывают с потенциальным переходом в «Зенит».

«Я думаю, Семак давно понял, что ему нужен опорник, который умеет не только разрушать, но и начинать атаки. Барриос прекрасно умеет разрушать. Но атака — это не его профиль. Я вижу прекрасно, что Карпукас может усадить Барриоса на скамейку запасных», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Действующее соглашение хавбека с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Ранее в СМИ сообщалось, что футболистом интересуются «Зенит» и «Краснодар».

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