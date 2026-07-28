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Аршавин назвал вторую команду после «Зенита» в РПЛ по качеству состава. Это не «Краснодар»

Аршавин назвал вторую команду после «Зенита» в РПЛ по качеству состава. Это не «Краснодар»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил, какую команду считает второй по качеству состава в Российской Премьер-Лиге после сине-бело-голубых на старте сезона-2026/2027.

«После ухода Сперцяна из «Краснодара» я ставлю «Спартак» на второе место в чемпионате после «Зенита» по качеству состава», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» располагаются в лидерах чемпионата России после 1-го тура. Сине-бело-голубые разгромили «Акрон» (5:0), красно-белые были сильнее «Родины» в дерби (3:0), а «быки» взяли верх над «Рубином» (3:1).

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