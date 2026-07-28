Романо раскрыл новый клуб, намеревающийся начать переговоры по трансферу Леау

«Фенербахче» намерен приобрести крайнего нападающего «Милана» и национальной команды Португалии Рафаэла Леау. Об этом в социальных сетях сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Милан» не рассматривает вариант с арендой игрока, однако готов обсудить сделку по его продаже.

Ранее сообщалось, что конкурентом «Фенербахче» за вингера является другие турецкие гранды — «Бешикташ» и «Галатасарай».

Леау защищает цвета итальянского клуба с 2019 года. На его счету 291 игра за команду, 80 забитых мячей и 65 голевых передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. На мировом первенстве 2026 года футболист сыграл за сборную Португалии в пяти встречах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.