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Экс-форвард «МЮ» и «Реала» и лучший бомбардир Мексики Чичарито стал игроком клуба из США

Экс-форвард «МЮ» и «Реала» и лучший бомбардир Мексики Чичарито стал игроком клуба из США
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, пополнил состав американского клуба «Атлетико Даллас» из дивизиона ЮСЛ Чемпионшип. Об этом сообщает пресс‑служба американской команды и сам футболист в соцсетях.

«Я считаю, что Даллас должен получить клуб, который соответствует его страсти к футболу, многообразию и перспективам. Я намерен помочь сформировать культуру побед, мотивировать молодых спортсменов во всем Северном Техасе и предоставить болельщикам команду для поддержки с первого дня. Я прибыл сюда не только ради завершения карьеры. Я приехал, чтобы содействовать развитию футбольного будущего в Далласе», — приводит слова Чичарито соцсети «Атлетико Даллас».

Ранее сообщалось, что переход Чичарито стал первым в истории «Атлетико Даллас» — это новая франшиза ЮСЛ, которая планирует дебютировать в лиге в 2028 году. Футболист начнёт выступать за команду с 2027 года, но уже сейчас он будет участвовать в развитии клуба.

Напомним, что экс-игрок и лучший бомбардир в истории сборной Мексики (52 гола) выступал за европейские клубы с 2010 по 2020 год, в том числе за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Вест Хэм», леверкузенский «Байер» и «Севилью». Кроме того, Чичарито известен по выступлениям за мексиканские «Гвадалахару» и «Тапатио Чивас», а также за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

ЮСЛ Чемпионшип является вторым по силе дивизионом США после МЛС, однако между этими лигами нет системы повышения и понижения в классе.

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