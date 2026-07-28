Экс-форвард «МЮ» и «Реала» и лучший бомбардир Мексики Чичарито стал игроком клуба из США

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, пополнил состав американского клуба «Атлетико Даллас» из дивизиона ЮСЛ Чемпионшип. Об этом сообщает пресс‑служба американской команды и сам футболист в соцсетях.

«Я считаю, что Даллас должен получить клуб, который соответствует его страсти к футболу, многообразию и перспективам. Я намерен помочь сформировать культуру побед, мотивировать молодых спортсменов во всем Северном Техасе и предоставить болельщикам команду для поддержки с первого дня. Я прибыл сюда не только ради завершения карьеры. Я приехал, чтобы содействовать развитию футбольного будущего в Далласе», — приводит слова Чичарито соцсети «Атлетико Даллас».

Ранее сообщалось, что переход Чичарито стал первым в истории «Атлетико Даллас» — это новая франшиза ЮСЛ, которая планирует дебютировать в лиге в 2028 году. Футболист начнёт выступать за команду с 2027 года, но уже сейчас он будет участвовать в развитии клуба.

Напомним, что экс-игрок и лучший бомбардир в истории сборной Мексики (52 гола) выступал за европейские клубы с 2010 по 2020 год, в том числе за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Вест Хэм», леверкузенский «Байер» и «Севилью». Кроме того, Чичарито известен по выступлениям за мексиканские «Гвадалахару» и «Тапатио Чивас», а также за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

ЮСЛ Чемпионшип является вторым по силе дивизионом США после МЛС, однако между этими лигами нет системы повышения и понижения в классе.