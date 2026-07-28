«Губы, сиськи, тупые...» Карпина рассказала, как фанаты критикуют её и мужа

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась мнением о российских болельщиках, которые критикуют её и мужа.

— Про хейтеров. Где припекает, когда? Что тебя сейчас раздражает или не раздражает уже вообще?

— Я тебе могу сказать, что уже мало раздражает, потому что с годами действительно выработался иммунитет. Любой человек ко всему привыкает. Я помню, как я реагировала первый год. И как я реагирую сейчас. Меня в принципе и в целом раздражает, что весь хейт — в принципе, в сторону мужа. Лично ко мне особо никакого хейта нет. Только какая-то ерунда — про губы… То, что пишут, в принципе, всем женщинам. Одно и то же, одинаковый хейт пишут мне, Самойловой, Люсе Чеботиной — губы, сиськи, тупые и так далее. Очень ограниченный вариативный ряд. А вот по поводу мужа пишут… Это же очень по-мужски — написывать мне про моего же мужа. Что меня действительно раздражает… Вот возьмём игры сборной. Выиграли — хейт, проиграли — хейт. Одинаково почти! Если выиграли, то соперник был слабый, все вы там бездельники и дураки. А если проиграли, то естественно… А ещё меня удивляет, что наша публика искренне верит, что наша сборная должна обыгрывать всех! Вот вообще всех!

— Почему?

— Не знаю, — сказала Карпина в эфире шоу «Один День | Уютный подкаст» в ВК.

Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года.