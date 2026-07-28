«У нас футболисты априори уже не очень хорошие люди». Карпина — о болельщиках в России

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась мнением о менталитете болельщиков в России.

— Знаю одного игрока, который в «Норвиче» играл. «Норвич» — это команда, которая очень плохо играла. Но у него был шок от того, что люди, даже несмотря на то что команда весь сезон проигрывает, забивают стадион битком, даже на заборах сидях. И вот эта культура боления: там люди приходят болеть за город. Почему у нас такого нет, интересно? У нас команда выиграла две-три игры — посещение поднялось. Как только что-то так — всё, снижение. Почему там ходят битком до талого, не важно какая команда играет и с кем — топ или низ таблицы, а у нас…

— Я тебе скажу, как я это вижу. Опять же, потому что такой менталитет. Все должны! Государство должно, в школе должны, в футболе должны, все должны. Пришёл на стадион, заплатил… Ну, сколько билет стоит?

— Смотря где. Ну, 500 рублей.

— 500 рублей, окей. А если ещё и купил хот-дог ребёнку! А вы проиграли! «Вы мне все должны! Вы не так играли! Вы не старались! Нет мотивации! Нет блеска в глазах! Им всем пофиг! Они дофига зарабатывают!»

Плюс у нас такая, знаешь, вот эта зависть национальная к людям, которые зарабатывают. То есть, у нас футболисты априори уже не очень хорошие люди, потому что они много зарабатывают. Они, видимо, воруют или я не знаю, что они там делают, кого-то обманывают. Вот эта совокупность психологических факторов — оно очень далеко от боления и от футбола и очень близко к тому, почему у нас пишут гадостные комментарии всем. Под статьей хоть про котика, хоть про беременную женщину. «А чё ты там беременная?! Муж твой физрук!» Адекватный человек будет такое писать? Нет. Это всё взаимосвязано.

И у нас болеют не для того, чтобы болеть. А чтобы было потом какую гадость написать. Понятно, мы не берём настоящих, преданных болельщиков, которые с командой будут, даже если она в ФНЛ вылетит, которые вникают, понимают, что могут быть какие-то трудности, которые видят в футболистах не просто каких-то ленивых богатых мажориков, которые им должны, а вникают, что могут быть какие-то проблемы: у клуба, у футболиста… Ну вот конкретно в этом матче он не может в полную силу по какой-то причине. И начинается: «Да им пофиг на нас! Давайте не будем на них ходить! Давайте бойкотировать!» Понятно, что это не все болельщики, но большинство. У нас как-то не искренне болеют, как-то хайпуют на этом, вот и всё, — сказала Карпина в эфире шоу «Один День | Уютный подкаст» в ВК.

Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года.