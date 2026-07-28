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Роналду и Анри снимутся в сериале про футбольного агента от режиссёра Kingsman — The Sun

Роналду и Анри снимутся в сериале про футбольного агента от режиссёра Kingsman — The Sun
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Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду сотрудничает с режиссером франшизы Kingsman Мэттью Воном в работе над сериалом о британском футбольном агенте, сообщает The Sun.

По информации издания, проект базируется на идее агента Даррена Дейна. Съёмки стартовали в Лондоне. Сериал под рабочим названием Day 1s представит вымышленную историю футбольного представителя Стэнли Далтона. В актёрский состав также вошли экс-футболист Тьерри Анри и рэпер Дэйв. Издание проводит параллели между проектом и бразильским сериалом для Globo The Playoffs, где главную роль исполнил Кауан Реймонд.

Роналду исполнит одну из ролей и займет кресло исполнительного продюсера. Day 1s станет дебютной работой студии URMarv Studios, которую футболист основал совместно с Воном как подразделение Marv Films. О создании компании сообщалось ранее.

Среди режиссерских работ Мэттью Вона значатся картины «Карты, деньги, два ствола», «Люди Икс: Первый класс» и серия фильмов Kingsman.

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