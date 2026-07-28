«Спартак» сделал предложение по трансферу форварда сборной Аргентины за € 25 млн — UOL

«Спартак» направил «Палмейрасу» официальное предложение о трансфере нападающего Флако Лопеса в размере € 25 млн, однако бразильский клуб ответил отказом, сообщает UOL.

По информации источника, предложение московского клуба включало € 20 млн гарантированных выплат и € 5 млн бонусами. Клуб из Сан-Паулу поблагодарил российскую сторону за интерес, но заявил об отсутствии намерений продавать футболиста. Несмотря на это, «Спартак» продолжает попытки заполучить игрока. Российский клуб готов предложить Флако заработную плату, существенно превышающую его текущий оклад в «Палмейрасе».

Контракт аргентинца с бразильской командой был продлён в сентябре прошлого года и действует до декабря 2029 года. Игрок получил повышение зарплаты благодаря высокой результативности в предыдущих сезонах, по итогам которых он стал лучшим бомбардиром команды. В текущем сезоне нападающий остаётся лидером атакующей линии с 14 забитыми мячами и повысил свою рыночную стоимость после участия в чемпионате мира в составе сборной Аргентины, где провёл два матча и отдал одну голевую передачу.