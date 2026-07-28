«Очень по-детски. Не могу этого уважать». Кин раскритиковал Мальдини за скандал с FIGC

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин подверг критике итальянских менеджеров Паоло Мальдини и Леонардо за уход из Итальянской федерации футбола (FIGC). По данным журналиста Фабрицио Романо, технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть сборную Италии через 10 дней после назначения.

«Мне это совсем не нравится. На мой взгляд, это очень по-детски. Нельзя бросать проект только потому, что не получил желаемого тренера. В футболе так не бывает. Люди говорят о лояльности и принципах. Защищайте своё мнение, но как только решение принято, задача — двигаться дальше. Именно так поступают лидеры. Они не устраивают истерик только потому, что что-то пошло не так. Мальдини и Леонардо — легенды. Никто не ставит под сомнение их достижения как игроков, но речь идёт об ответственности. Италия пытается прийти в себя, и ей нужны опытные люди, чтобы стабилизировать ситуацию. Уход через несколько недель посылает всем неправильный сигнал.

Если вы остаетесь только тогда, когда все с вами согласны, вы занимаетесь не тем делом. Это слабое лидерство. Если бы они верили в возрождение итальянского футбола, они бы оставались, боролись за свои идеи и доказывали свою состоятельность. Уйти только потому, что их первый кандидат не был утверждён? Я не могу этого уважать. Влиятельные люди в футболе так не поступают», — приводит слова Кина A Bola.

Ранее сообщалось, что Пирло был главным претендентом на вакантную должность наставника сборной Италии, но его кандидатура была отвергнута FIGC. Сам Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Отмечается, что президент не одобрил Пирло из-за его связей с российским букмекером.