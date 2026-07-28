Инсайдер Тавольери рассказал о будущем Дембеле на фоне крупного предложения «Аль-Хиляля»

Вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле отклонил выгодное предложение «Аль-Хиляля» о трансфере этим летом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Саша Тавольери в соцсети X.

По информации источника, ожидается, что обладатель «Золотого мяча» 2025 года подпишет новый контракт с «ПСЖ».

В сезоне-2025/2026 Дембеле принял участие в 40 матчах вьо всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач. На ЧМ-2026 Усман провёл восемь матчей, в семи вышел в стартовом составе, в пяти из них был заменён. За это время француз отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.