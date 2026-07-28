«Ливерпуль» провёл предварительные переговоры по трансферу Баркола из «ПСЖ» — Джейкобс

«Ливерпуль» провёл предварительные переговоры по переходу вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола, но официальные контакты между клубами ещё не начались. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, сделка зависит от цены: «ПСЖ» затребовал € 170 млн, а «Ливерпуль» считает её завышенной и нереалистичной. Задача мерсисайдцев — достичь соглашения на меньшую сумму, поскольку Баркола — главная цель на трансферном рынке этим летом.

Отмечается, что «Ливерпуль» уже пытался приобрести Баркола прошлым летом, когда его оценивали примерно в € 85 млн. «Красные» не намерены теперь платить вдвое больше. Однако позиция парижан в стоимости потенциального трансфера обусловлена рынком АПЛ и сделками внутри чемпионата Англии (в частности, дорогостоящими переходами Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» и Моргана Роджерса в «Челси»).

Утверждается, что внутри английского клуба бытует мнение, что если соглашение не будет достигнуто этим летом, «ПСЖ» рискует потерять Баркола за гораздо меньшие деньги в 2027 году, учитывая, что француз не желает подписывать новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2028 года.

Сам Баркола, как сообщалось и ранее, открыт к уходу из «ПСЖ» этим летом.

В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. На ЧМ-2026 Баркола принял участие во всех восьми матчах сборной Франции, забил три мяча и отдал один ассист.