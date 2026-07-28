Винисиус — главная цель «Арсенала» на лето. Артета увлечён идеей подписать игрока

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заинтересован в подписании крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, об этом сообщает BBC.

По информации источника, Артета настолько увлечён идеей подписания Винисиуса, что внутри лондонской команды трансфер форварда рассматривается как главная цель. При этом отмечается, что Винисиус является лишь одним из нескольких вариантов «канониров» для укрепления левого фланга атаки.

Ранее стало известно, что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», который пока не продлил договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.