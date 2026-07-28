15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа сделал заявление о состоянии здоровья после драматичной травмы на ЧМ-2026

Тибо Куртуа сделал заявление о состоянии здоровья после драматичной травмы на ЧМ-2026
Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что повреждение, полученное в матче за сборную Бельгии, оказалось несерьёзным и не помешает ему в ближайшее время вернуться к работе с командой.

«Я больше не ощущаю никакого дискомфорта. Ещё во время матча я понял, что ничего серьёзного. Все ещё говорят о двух или трёх неделях, но как только мы вернёмся к тренировкам — я буду готов. Я вообще не чувствую боли», — приводит слова Куртуа Goal.com.

34-летний бельгиец получил травму в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против сборной Испании (1:2) и был заменён. На данный момент футболист находится в отпуске после завершения выступления на турнире.

Материалы по теме
«Реал» забирает главную молодую звезду. Невероятная судьба и уникальные скиллы
«Реал» забирает главную молодую звезду. Невероятная судьба и уникальные скиллы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android