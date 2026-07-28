Тибо Куртуа сделал заявление о состоянии здоровья после драматичной травмы на ЧМ-2026

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что повреждение, полученное в матче за сборную Бельгии, оказалось несерьёзным и не помешает ему в ближайшее время вернуться к работе с командой.

«Я больше не ощущаю никакого дискомфорта. Ещё во время матча я понял, что ничего серьёзного. Все ещё говорят о двух или трёх неделях, но как только мы вернёмся к тренировкам — я буду готов. Я вообще не чувствую боли», — приводит слова Куртуа Goal.com.

34-летний бельгиец получил травму в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против сборной Испании (1:2) и был заменён. На данный момент футболист находится в отпуске после завершения выступления на турнире.