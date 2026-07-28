Тренер «Шахтёра» Арда Туран сообщил, в какой стране клуб будет играть матчи ЛЧ

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран заявил, что наиболее вероятным местом проведения домашних встреч команды в Лиге чемпионов станет Лондон.

«Похоже, что мы будем играть в Лондоне. Мы хотели приехать в Турцию, но требования УЕФА создают большие трудности. В противном случае играть перед турецкими болельщиками — в Гёзтепе, Бурсе, Эскишехире — было бы замечательно. Ничего не поделаешь. Мы ждём наших болельщиков в Лондоне. Украинцев, турок — всех», — сказал Туран, слова которого приводит Fanatik.

Как победитель чемпионата Украины «Шахтёр» начнёт свой еврокубковый путь с общей стадии Лиги чемпионов.