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Тренер «Шахтёра» Арда Туран сообщил, в какой стране клуб будет играть матчи ЛЧ

Тренер «Шахтёра» Арда Туран сообщил, в какой стране клуб будет играть матчи ЛЧ
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Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран заявил, что наиболее вероятным местом проведения домашних встреч команды в Лиге чемпионов станет Лондон.

«Похоже, что мы будем играть в Лондоне. Мы хотели приехать в Турцию, но требования УЕФА создают большие трудности. В противном случае играть перед турецкими болельщиками — в Гёзтепе, Бурсе, Эскишехире — было бы замечательно. Ничего не поделаешь. Мы ждём наших болельщиков в Лондоне. Украинцев, турок — всех», — сказал Туран, слова которого приводит Fanatik.

Как победитель чемпионата Украины «Шахтёр» начнёт свой еврокубковый путь с общей стадии Лиги чемпионов.

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