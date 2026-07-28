«Мне это не нравится». Дини — о возможном переходе Винисиуса в «Арсенал»

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини оценил возможный переход вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в «Арсенал».

«Если это произойдёт, то для АПЛ будет здорово заполучить звезду такого уровня с точки зрения мировой известности и так далее. Но мне это не нравится — не думаю, что это подходит стилю игры «Арсенала». Не думаю, что характер Винисиуса подходит Микелю Артете. Думаю, что он настоящая дива в том, что касается его желаний и потребностей. Не думаю, что он впишется в коллектив. Артете придётся иметь дело с чем-то новым, потому что он делает ставку на командную игру. С одной стороны, у вас есть Букайо Сака, капитан, который всё делает правильно, а с другой – вы подписываете этого парня, и говорите: «О, кстати, парни, давайте, отдавайте ему мяч». И вам постоянно придётся отдавать ему мяч. Мне это не нравится. Не думаю, что это поможет «Арсеналу», – приводит слова Дини talkSPORT.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 140 млн.