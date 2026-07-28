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Фабрицио Романо сделал инсайд о новом вратаре «ПСЖ». Клуб ведёт переговоры о трансфере

Фабрицио Романо сделал инсайд о новом вратаре «ПСЖ». Клуб ведёт переговоры о трансфере
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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, французский и итальянский клубы находятся в контакте с «Пармой» по поводу возможного перехода 23-летнего японского голкипера.

По информации источника, «ПСЖ» рассматривает Судзуки как долгосрочную инвестицию, однако не может гарантировать ему место в основном составе.

«Ювентус», в свою очередь, готов сделать японца первым номером, если туринцам не удастся подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Сообщается, что сам Судзуки заинтересован в переходе в «Ювентус», однако «Парма» пока не дала согласия на трансфер.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость японского голкипера в € 30 млн.

В прошлом сезоне Судзуки провёл 22 матча во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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