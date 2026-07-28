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Николо Скира назвал новый клуб Артёма Довбика. Сделка закрыта

Николо Скира назвал новый клуб Артёма Довбика. Сделка закрыта
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Артём Довбик перейдёт из «Ромы» в «Болонью» на правах аренды. Как сообщает инсайдер Николо Скира, клубы достигли соглашения об аренде украинского нападающего.

По информации источника, часть зарплаты 28-летнего форварда продолжит выплачивать «Рома». Отмечается, что годовой оклад Довбика составляет € 3,5 млн.

Украинец перешёл в римский клуб летом 2024 года из «Жироны» за € 30,5 млн. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2029 года.

В прошлом сезоне Довбик провёл 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 15 млн.

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